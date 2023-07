El nou porter de l’FC Andorra, Dani Martín, arriba al club amb voluntat de sentir-se important tot i venir d’un any sense jugar

L’FC Andorra va presentar ahir el seu quart fitxatge, el porter Dani Martín, que arriba amb l’únic objectiu d’intentar fer-se lloc en una porteria amb tres titulars, i d’intentar tornar a recuperar el seu millor nivell després d’uns anys amb poca continuïtat a la porteria. L’asturià de 25 anys signa per dues temporades com a tricolor, després de desvincular-se del Betis, i ahir va explicar durant la seva presentació que “era un any important per mi després d’un any sense jugar, necessitava tornar a sentir-me important, i a partir de tots els condicionants vaig prendre la decisió de venir aquí”,