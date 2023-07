Els homes de Manel Rubio sumen un triomf contundent amb un pòquer de Nil Castellví i un doblet de Gerard Miquel

La selecció absoluta d’hoquei patins va estrenar-se a l’Europeu de Sant Sadurní d’Anoia per la porta gran amb una victòria per 6-2 davant d’Alemanya. El pòquer de Nil Castellví i el doblet de Gerard Miquel van donar el primer triomf al combinat que dirigeix Manel Rubio.



No s’havia ni arribat encara al minut 5 quan Castellví va obrir el marcador per Andorra, però tot just a la següent jugada Thomas Kohler feia l’1-1. Andorra portava el ritme del partit, i Gerard Miquel va tornar a avançar els tricolors, però els germànics, ara per obra de Sebastian Haas, va tornar a igualar