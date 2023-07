La FAE presenta els equips d'esquí alpí per la propera temporada

La FAE ha presentat aquesta tarda els equips de la secció d'esquí alpí per a la temporada 2023-2024, en unes esquadres que estaran marcades per la continuïtat. Com ve passant els últims anys, l'únic integrant de l'equip elit serà Joan Verdú, que tindrà com a tècnic a Juan Lago, amb Damià Costa de preparador físic (també ho seguirà sent de la resta de l'equip nacional) i Pol Ferrer de fisioterapeuta. Pel que fa a la resta de l'equip nacional masculí, estarà format per Àxel Esteve, Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella, amb Fred Beauviel com a responsable, i amb la incorporació de Greg Ribotto com a tècnic.Pel que fa a les noies, l'euqip A femení estarà integrat de nou per Cande Moreno, que tornarà a fer el circuit de Copa del Món i que seguirà tenint a Dejan Poljansek com a tècnic, i a Mathis Cottet com a skiman. Pel que fa a l'equip B, el formaran Carla Mijares, Íria Medina i Jordina Caminal, a més de l'única novetat de Clàudia García. Per últim, els equips EEBE (Esquí Estudi Batxillerat Esportiu) amb deu esquiadors al sub 19, i 18 esportistes al conjunt sub 16.Durant la presentació dels equips, la FAE ha presentat també el patrocini amb Residencial Altavista, un suport "importantíssim", segons ha explicat el gerent de la FAE, Carles Visa, perquè arriba "en un moment en què les despeses han augmentat".