L'FC Andorra confirma l'arribada d'Anderson Arroyo

Anderson Arroyo arriba per un any

Actualitzada 18/07/2023 a les 11:26

L’FC Andorra ha confirmat el cinquè fitxatge de la temporada amb l’arribada del lateral dret Anderson Arroyo. Nascut fa 23 anys a Colòmbia, pot jugar també de central i ve de jugar el curs passat a l’Alabès, tot i que és propietat del Liverpool, que el cedeix un curs a l’entitat tricolor.Format a Colòmbia, Arroyo va fer el salt a Europa directament a les files del Liverpool, i va anar encadenant diferents cessions a equips com el Mallorca B, el KAA Gante, el Mlada Bloeslav o el Salamanca. El seu gran pas endavant va arribar a la temporada 2021-2022 quan va marxar a préstec a les files del Mirandés, on va disputar 42 duels entre Segona Divisió i Copa del Rei. L’any passat, Arroyo va jugar 22 partits amb l’Alabès, sumant lliga, copa i play-off d’ascens, participant a la majoria com a lateral dret, però exercint també en mitja dotzena com a central.