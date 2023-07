El turquesa, protagonista a l'equipament del MoraBanc

Actualitzada 18/07/2023 a les 06:56

El blau turquesa serà el color dominant a la nova samarreta titular del MoraBanc Andorra en el que serà el retorn a la Lliga Endesa.L’entitat va presentar ahir els equipaments per un any especial en què l’equip tornarà a militar a l’elit del bàsquet espanyol, i ho farà amb un canvi de color respecte al que venia sent els últims anys. O, si més no, canvi de to, i és que el protagonista seguirà sent el blau, però amb un to turquesa, i no el blau fosc que el club havia lluït al llarg dels últims anys. A l’esquena es mantindrà la bandera tricolor, i a les espatlles hi haurà dos trossos amb diferents tonalitats de blau.L’habitual uniforme blau fosc que el MoraBanc havia tingut al llarg dels últims anys es mantindrà, però de cara a la temporada 2023-2024 ho farà com a samarreta alternativa. En aquest segon equipament de Hummel hi haurà també un dels elements més identificadors del club: l’essència tricolor, ja que a les espatlles hi haurà detalls grocs i vermells.