Sisena posició d'Ariadna Fenès a la cursa sky

Actualitzada 17/07/2023 a les 06:49

La delegació de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) va tancar el Campionat d’Europa de curses de muntanya amb una sisena posició d’Ariadna Fenés com a millor resultat a la cursa sky celebrada ahir. Després dels dos top-10 a la vertical del divendres, Fenés va tornar a repetir ahir entre les deu primeres. L’altre top-10 de la jornada va ser per a Marc Gasa, novè a la cursa masculina, mentre que Magalí Salomon va acabar en 21è lloc.La victòria a la cursa femenina va ser per a l’espanyola Marta Martínez amb un temps de 4 h 00’17”, mentre que Fenés va fer un temps de 4 h 19’50 per ser sisena, amb Magalí Salomon 21a amb un registre de 5 h 12’30”. Pel que fa als homes, el triomf va ser per a Lorenzo Beltrami amb un temps de 3 h 17’24”, mentre que Gasa va entrar en novè lloc amb un crono de 3 h 24’22”.A la general que combinava les proves vertical i Sky, Andorra va pujar al podi amb la tercera posició d’Ariadna Fenés, mentre que en categoria masculina la FAM va poder obtenir també un top-5 amb la cinquena posició de Marc Gasa.