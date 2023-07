Es tracta d’un lateral dret colombià de 23 anys que també pot actuar com a defensa centra

L’FC Andorra està a punt de tancar l’arribada d’Anderson Arroyo, la que seria la cinquena incorporació del conjunt tricolor aquest estiu. Es tracta d’un lateral dret, que també pot jugar de central, colombià de 23 anys (al setembre en farà 24) que és propietat del Liverpool, i que la passada temporada va militar a les files de l'Alabès. El futbolista colombià arribaria cedit a l’entitat tricolor tal com va avançar el periodista Ángel García, i van confirmar al Diari fonts de la negociació. Alguns clubs de Segona Divisió com l’Oviedo s'havien interessat també per aconseguir els serveis del colombià, i