Dani Martín signa per dues temporades

El porter arriba lliure al club tricolor i el Betis es guarda un percentatge d’una futura venda

L’FC Andorra va confirmar ahir el quart fitxatge de la temporada, el porter Dani Martín. Divendres a la tarda va abandonar la concentració de pretemporada del Betis i va rescindir el contracte amb el club andalús, pas previ per ser anunciat ahir al matí com a nou membre de la plantilla de l’entitat tricolor. Martín, que acaba de fer 25 anys, arriba a l’FC Andorra com a agent lliure i signarà contracte per a les dues properes temporades, però el Betis s’ha guardat un percentatge d’una futura venda. Està previst que en els propers dies s’incorpori als entrenaments amb els