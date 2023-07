El porter asturià de 25 anys serà la quarta incorporació de l’FC Andorra i signarà per a les dues properes temporades

L’FC Andorra segueix treballant en la confecció de la plantilla i signarà el porter Dani Martín de cara a les dues properes temporades. De 25 anys i nascut a Gijón, arribarà lliure després de rescindir el contracte que l’unia al Betis, on l’any passat va exercir com a tercer porter sense jugar cap minut oficial al llarg de la temporada. El porter estava a Alemanya, on el Betis està realitzant una estada de pretemporada, i ahir mateix hauria abandonat aquesta concentració per signar pel conjunt tricolor, segons va avançar el diari ABC de Sevilla durant la tarda d’ahir i va