El Sant Julià i l'Engordany no podran pujar l'any vinent

Actualitzada 15/07/2023 a les 06:52

La UE Sant Julià i la UE Engordany no podran pujar la propera temporada a la Lliga Multisegur Assegurances. Aquesta és la sanció que va imposar el comitè de competició de la FAF a tots dos clubs pels impagaments que hi va haver els darrers mesos i que van fer que totes dues entitats es quedessin a una incompareixença de ser expulsats de la lliga.La sanció no impedirà que les dues entitats puguin participar finalment a la Lliga Unida. També competiran l’FS La Massana, el Rangers i els filials de l’Atlètic Escaldes, l’FC Santa Coloma i la UE Santa Coloma.