Dos Anjos entra a la llista prèvia del Brasil del Mundial

Felipe dos Anjos va entrar a la llista prèvia del Brasil de cara al Campionat del Món de bàsquet que se celebrarà aquest estiu a les Filipines, el Japó i Indonèsia entre el 25 d’agost i el 10 de setembre. L’interior del MoraBanc Andorra és un dels 16 jugadors que formen part de la primera convocatòria de Gustavo de Conti, una nòmina que quedarà reduïda a 12 integrants de cara a la cita mundialista.Més enllà de Dos Anjos, aquesta primera convocatòria compta amb només dos pivots més com són Márcio Santos, del SESI francès, i Cristiano Felício, del CB Granada de l’ACB, fet que deixaria força opcions al tricolor per acabar anant al Mundial. A més, la primera llista també consta de jugadors com Marcelinho Huertas, del Lenovo Tenerife; Vitor Benite, de l’Herbalife Gran Canària, o Raul Neto, dels Cleveland Cavaliers.La concentració del Brasil ar­rencarà el 27 de juliol i posteriorment viatjaran a Austràlia el 14 d’agost per disputar amistosos. En el cas de que acabés sent convocat, Dos Anjos es perdria bona part de la pretemporada amb el MoraBanc.