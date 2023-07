Cardelús fa el millor temps als lliures de Montmeló

Actualitzada 15/07/2023 a les 06:50

Xavi Cardelús va començar amb molt bon peu el cap de setmana al Circuit de Catalunya, que acull la cinquena cita de la temporada de l’Europeu de Moto2, i va acabar la segona jornada d’entrenaments lliures com a primer classificat. Després d’estar entre els tres primers de la categoria al llarg de tota la jornada d’entrenaments lliures de dijous passat, a les dues sessions d’ahir va fer un altre pas endavant per acabar primer amb un millor temps d’1’44”738.El pilot del Promoracing va manifestar que està “molt content de com han anat les coses als entrenaments lliures d’avui, no tan sols per haver fet el millor temps i distanciat els perseguidors a mig segon, sinó per la feina feta”, i va afegir que “el més important és mantenir aquesta línia de treball”. Cardelús afronta avui les qualificacions a les 11.30 i 16.05 hores, mentre que demà es disputaran les dues curses d’aquesta cita de l’Europeu.