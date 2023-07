Victòries de Moya en els 800 i de Carabaña als 3.000 obstacles

Actualitzada 14/07/2023 a les 06:58

Nahuel Carabaña i Pol Moya van endur-se la victòria en els 3.000 obstacles i els 800 metres, respectivament, als mítings de Lieja i Bilbao. En el cas de Carabaña, va fer-se amb el triomf per la porta gran amb un registre de 8’23”83, que va millorar en més de dos segons el seu rècord d’Andorra anterior, i que va servir-li, a més, per obtenir la mínima per a l’Europeu de l’any vinent a Roma. Pel que fa a Moya, va imposar-se als 800 a la cursa de Bilbao amb un temps d’1’46”38, quedant-se a tot just 19 centèsimes de la seva plusmarca nacional.A més, Guillem Arderiu i Carlota Màlaga van participar ahir a l’Europeu sub 23 d’Espoo (Finlàndia). Arderiu va ser últim de la seva sèrie amb una marca d’11”22, mentre que Màlaga va córrer els 400 metres amb una marca de 58”79, que va deixar-la també a l’últim lloc.