Tudó i Lomero seran els representants al Mundial

Tots dos arriben bé a la cita després d’una temporada exigent

Nàdia Tudó i Tomàs Lomero seran els representants de la Federació Andorrana de Natació al Mundial de piscina llarga de Fukuoka, que arrenca avui i s’allargarà fins al 30 de juliol. La natació, però, no entrarà a escena fins al tram final de la cita i els tricolors viatjaran a terres nipones el 20 de juliol per nedar a partir del dia 24. En el cas de Tudó, disputarà les proves dels 100 i els 200 braça, mentre que Lomero nedarà els 100 lliures i els 100 papallona.



Després d’una temporada llarga amb els Jocs dels Petits Estats com a objectiu