Actualitzada 14/07/2023 a les 06:55

L'FC SANTA COLOMA EMPATA A FORA I S'HO JUGARÀ TOT AL COMUNAL

L’Inter Club d’Escaldes va imposar-se al Víkingur, de les illes Fèroe, per 2 a 1 al partit d’anada de la primera eliminatòria de la Conference League, celebrat a l’Estadi Comunal. Raul Feher i Ander el-Haddadi van donar avantatge als escaldencs a la primera meitat, i un gol de penal de Vatnhamar va acabar ajustant el marcador en un duel en què els escaldencs van merèixer més, i en què van acabar reclamant una pena màxima i van tenir un xut al pal.El duel va arrencar amb els campions de la Copa Constitució manant i generant dos córners en tot just dos minuts. Els escaldencs s’acostaven i ho provaven amb el joc per les bandes amb Jean Luc i Ander, mentre que els visitants gairebé ni creuaven el mig del camp. I va ser al minut 27 quan una falta lateral servida per Ander des de l’esquerra va acabar amb una rematada de cap de Raul Feher que va suposar l’1 a 0. El partit anava encaminat cap al descans amb el mateix marcador, però gairebé a l’última jugada Ander va poder fer el segon després d’una badada defensiva dels visitants. Gallego va servir de banda al cor de l’àrea, Jonhardsson va pentinar malament i un dels nous fitxatges de l’Inter, sol a un pam de la línia, no va fallar per fer el segon abans de passar pels vestidors.A la represa va tornar a ser l’Inter qui va sortir millor, però els feroesos van poder retallar diferències després d’un penal per mans de Viti que Solvi Vatnhamar no va desaprofitar. El gol no va enfonsar, ni de bon tros, els escaldencs, que a la jugada següent van tenir el tercer en una rematada de Marc Caballé que va sortir desviada per poc. El Víkingur va fer un petit pas endavant al tram final amb un xut de Kallsberg, però el dominador va acabar sent, de nou, l’Inter, primer amb un penal demanat per mans i després amb un xut al pal d’Ángel de la Torre amb què es va acabar el partit.Després del duel, el tècnic del conjunt escaldenc, Otger Canals, va manifestar que “marxem contents per guanyar, hem portat el partit on volíem” i va agregar que “som mereixedors de la victòria, i crec que hauríem d’haver marcat algun altre gol que ens hauria anat bé per a la tornada”. Precisament sobre el duel de dijous vinent que es disputarà a les illes Fèroe, va destacar que “ni amb dos gols ens podríem relaxar, serà un partit duríssim i si anem a defensar el resultat segur que al minut deu ens han remuntat l’eliminatòria”.