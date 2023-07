El Barça pensa en recomprar Mika Mármol i tornar a tenir Moha cedit

Actualitzada 14/07/2023 a les 07:07

L’FC Barcelona podria pescar a l’FC Andorra i tindria la intenció de recuperar Mika Mármol, a més de tornar a comptar amb Moha Moukhliss cedit pel seu segon equip.Segons va informar ahir Jijantes, l’entitat blaugrana hauria decidit executar l’opció de recompra que va guardar-se la temporada passada, quan el central va arribar lliure a l’FC Andorra. El conjunt català va guardar-se una opció de recompra per un milió o el 50% d’una futura venda, i la intenció de Barça seria la de vendre posteriorment Mika Mármol a la UD Las Palmas, un dels clubs que més interès han mostrat per fer-se amb el central. L’operació, però, no està del tot clara, i és que Mundo Deportivo va informar que es troba estancada per les pretensions econòmiques dels blaugrana sobre el central.Segons Jijantes, a més, el conjunt blaugrana vol tornar a comptar amb Moha Moukhliss cedit pel B, com al tram final de la temporada passada.