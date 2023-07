L'Inter colpeja primer contra el Víkingur (2-1)

Actualitzada 13/07/2023 a les 19:16

L’Inter Club d’Escaldes ha colpejat primer a l’eliminatòria de la Conference League davant del Víkingur de les Illes Fèroe després d’imposar-se per 2-1 al partit d’anada celebrat a l’Estadi Comunal. Els escaldencs s’han avançat 2-0 amb una molt bona primera meitat, però un penal en una jugada aïllada ha fet que els visitants retallessin diferències i que tot quedi per resoldre al partit de tornada.Els escaldencs han arrencat millor ja d’inici forçant dos córners seguits tot just en dos minuts, i han tingut la primera a les botes de Jean Luc amb una centrada perillosa des de l’esquerra que ha pogut atrapar el porter després d’una sortida ràpida dels vigents campions de la Copa Constitució. Els feroesos tot just s’acostaven a la porteria d’Adrià Muñoz de manera molt aïllada i sense perill, però els locals sí que posaven a prova el Víkingur, primer amb un tir d’Ander molt desviat, i després amb un de Jean Luc que ha anat a córner. I de tant acostar-se, al final l’Inter ho ha aconseguit i ha pogut obrir el marcador al minut 27 de partit gràcies a un cop de cap de Raul Feher. Ander, des de l’esquerra, ha servit una falta lateral, i el central ha pogut fer el primer.Amb l’1-0 s’ha obert un altre partit, amb els feroesos intentant pujar una mica més les línies i acostar-se a la porteria d’Adrià, però tot just ho han fet amb un tir llunyà. L’Inter, mentrestant, seguia generant perill anant en busca del segon, i semblava que el marcador ja no es tornaria a moure abans del descans, però ha estat llavors quan Ander El Haddadi, en una acció de murri, ha fet el 2-0. Adrià Gallego ha fet un servei de banda, Ingi Jonhardsson ha pentinat malament cap enrere, i allà ha aparegut Ander per posar el peu gairebé sobre la línia i fer el 2-0 amb què s’ha arribat al descans.A la represa, el duel ha seguit amb la mateixa dinàmica, amb l’Inter dominant i buscant fer mal, sobretot per les bandes, i amb uns islandesos poc inspirats, que gairebé l’únic que han fet a l’inici ha estat demanar un penal. En el primer cas no ho ha estat, però poc després, unes mans de Viti han estat assenyalades com a pena màxima per l’àrbitre luxemburguès. Solvi Vatnhamar no ha fallat, i els feroesos han situat el 2-1 amb poc més de mitja hora de joc per davant.El gol en contra no ha afectat, ni molt menys, a l’Inter, que ha tingut el tercer just a la jugada següent amb una rematada de Marc Caballé dins de l’àrea que ha sortit fregant el pal. El duel ha semblat entrar en un moment d’impass, i Domi Berlanga ha intentat trencar-ho amb un xut que la defensa feroesa ha pogut evitar. El Víkingur ha intentat sorprendre amb un xut de Gregersen des de camp propi, però ha estat l’Inter qui ha seguit amb el domini. El duel s’ha tornat a animar al tram final, amb els escaldencs demanant penal per unes possibles mans al minut 82, i els visitants responent amb un xut de Kallsberg. Però la més clara del tram final ha estat una gardela d’Ángel de la Torre al temps afegit que s’ha estavellat al pal. El marcador ja no s’ha tornat a moure, i els escaldencs es jugaran el passi de ronda dijous que ve a domicili.