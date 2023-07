Cardelús vol allargar el bon moment a la cita del Circuit de Catalunya

Actualitzada 13/07/2023 a les 06:37

Xavi Cardelús afronta a partir d’avui una nova cita de l’Europeu de Moto2, que en aquesta ocasió s’aturarà al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Després del doble podi de l’última cita a Portugal, el pilot de l’equip Promoracing buscarà allargar el bon moment, i intentarà tornar a sumar punts valuosos per a la classificació general, en què ocupa la segona posició.Sobre la cita a terres catalanes, Cardelús va manifestar que “arribem a la cursa d’aquest cap de setmana amb molta moral i moltes ganes després dels extraordinaris resultats de Portimao”, i va agregar que “tenim clar que cal treballar amb la mateixa intensitat i que no es pot abaixar la guàrdia perquè els resultats hagin estat molt positius”.Entre avui i demà hi haurà els entrenaments lliures, dissabte la qualificació i diumenge les dues curses.