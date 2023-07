Stan Okoye signa dues temporades pel MoraBanc

Actualitzada 12/07/2023 a les 06:29

El MoraBanc Andorra va confirmar ahir de manera oficial la incorporació de Stan Okoye, primer fitxatge per al retorn de l’equip tricolor la Lliga Endesa. L’aler nord-americà amb passaport de Nigèria té 32 anys i fa 1,98 metres, i quedarà vinculat a l’entitat que presideix Gorka Aixàs per a les dues properes temporades.Amb quatre temporades d’experiència a la Lliga ACB a les files del Casademont Saragossa i l’Herbalife Gran Canària, Okoye va militar la temporada passada a l’Estrasburg de la lliga francesa, així com a Itàlia, on va cloure el curs a les files del Givova Scafati, amb unes mitjanes de 12,5 punts, 4,2 rebots i 1,2 assistències per partit.Sobre aquesta incorporació, el director general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, va manifestar que “és un jugador que ve a ser important i ell mateix busca reivindicar-se”, i va afegir que “ens aportarà físic, versatilitat i punts en el nostre joc de perímetre, a més d’experiència a la lliga ACB”.