La selecció disputarà l'Europeu de Sant Sadurní la setmana vinent

Actualitzada 12/07/2023 a les 06:32

La selecció absoluta d’hoquei patins disputarà a partir de dilluns vinent l’Europeu a Sant Sadurní d’Anoia. Els tricolors van quedar enquadrats al grup B amb Suïssa, Alemanya i Anglaterra, i després de disputar els tres partits de lligueta es veurà a quarts amb un rival del grup A (Espanya, Portugal, França o Itàlia) el dijous següent.La convocatòria del seleccionador nacional, Manel Rubio, per a aquest Europeu està formada per Carlos de Sousa i Pau Beal com a porters, i per Nil Dilmè, Bernat Picanyol, Nil Castellví, Tiago Barros, Gerard Miquel, Joel Tomé, Guillem López i Yeray Fernández. Els tricolors van disputar contra l’Igualada dissabte passat l’últim partit amistós de preparació de cara a l’Europeu de Sant Sadurní d’Anoia.