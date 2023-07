L'Open internacional es farà entre el 22 i el 30 de juliol

Actualitzada 12/07/2023 a les 06:31

La 39a edició de l’Open internacional d’escacs d’Andorra se celebrarà del 22 al 29 de juliol i tindrà, com és habitual, l’hotel Panorama d’Escaldes-Engordany com a seu de joc. La primera ronda es farà dissabte 22 a les 16.00 hores i es farà una ronda diària durant els vuit dies següents.A més, com és habitual, hi haurà el tradicional Grand Prix, que tindrà lloc diumenge 23 al matí a la sala Consòrcia del Centre de Congressos, i el dia 25 de juliol també hi haurà un torneig nocturn a l’hotel de joc amb motiu de la festa major d’Escaldes-Engordany.La 39a edició de l’Open internacional d’escacs d’Andorra repartirà un total de 10.500 euros en premis amb 2.100 per al vencedor, 1.500 per al segon, i 1.000 per al tercer. Els competidors que acabin fins al 12è lloc de la general rebran premis, i també n’hi haurà per a les tres primeres fèmines, el millor local i els millors sub 18, 14, 12 i 10.