Benito arriba convençut a un “club atractiu per als que volem créixer”

L’extrem afirma que no va pensar-s’ho quan va rebre la proposta tricolor

“Vaig pensar-m’ho poc quan va sorgir l’oportunitat perquè és un club atractiu per a la gent jove que volem créixer com a futbolistes i aprendre.” Així va explicar Iker Benito per què va triar l’FC Andorra. L’extrem dret de 20 anys arriba cedit una temporada per part de l’Osasuna i va afirmar que “van parlar-me molt bé de l’equip i del país per viure, i no m’ho vaig pensar perquè ja han demostrat que és un projecte molt atractiu”. Sobre les seves qualitats, va afirmar que “puc aportar un punt de velocitat, transicions en els primers metres en partits que