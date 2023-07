Torna l'Open Internacional d'Escacs del 22 al 30 de juliol

Actualitzada 11/07/2023 a les 18:42

L'Open Internacional d'escacs d'Andorra torna aquest estiu del 22 al 30 de juliol i ho fa amb la seva 39a edició a l'hotel Panorama d'Escaldes-Engordany. La primera jornada començarà dissabte a les 10 hores amb el registre dels jugadors i a les 15.45 hores es durà a terme la cerimònia de benvinguda. La primera ronda es disputarà a les 16 hores i n'hi haurà un per dia a un ritme de 902 minuts més 30 segons d'increment fins a la jugada 40 i 30 minuts més a la caiguda de bandera a les 16 hores amb excepció de la darrera ronda que serà a les 9 hores.Pels jugadors més ràpids, el diumenge 23 a les 10 hores es farà la tradicional Gran Prix a 15 minuts + 5 segons per jugada a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d'Andorra la Vella. De la mateixa manera, a l'hotel Panorama se celebrarà un torneig nocturn amb motiu de la Festa Major d'Escaldes, el 25 de juliol a partir de les 22 hores a un ritme de joc de 3 minuts més 2 segons d'increment per jugada.L'Open repartirà un total de 10.500 euros en premis. El guanyador s'endurà 2.100 euros, 1.500 pel segon classificat i 1.000 pel tercer. També tenen dotació econòmica els classificats fins al 12è lloc de la general, entre 800 a 100 euros, les tres primeres fèmines, amb 400, 300 i 150 euros, els tres primers veterans amb 200,150 i 100 euros, els dos millors jugadors de cada tram d'ELO 100 i 50 euros, millor local, millor jugador i jugadora sub18, millor sub14, sub12 i sub10.