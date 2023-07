La selecció femenina s'imposa a Gibraltar

Actualitzada 11/07/2023 a les 06:39

La selecció femenina de bàsquet va proclamar-se campiona del Gibraltar Basketball Summer Festival després d’imposar-se a la selecció amfitriona per 59 a 53. Les noies de Jaume Tomàs van completar un torneig immaculat després d’haver guanyat les jornades anteriors el combinat de Ceuta i del País de Gal·les, i completar amb tres triomfs en tres partits el torneig a Gibraltar.Pel que fa al combinat nacional masculí, els nois de Cristian Vegas es van haver de conformar amb la segona posició després de perdre a la final també contra Gibraltar per 56 a 66. Els tricolors havien guanyat amb anterioritat el CB Cimbis i també la selecció del País de Gal·les.Després de renunciar aquest estiu a participar als Jocs dels Petits Estats en la modalitat de 5x5 i no disputar així cap torneig oficial, els combinats nacionals van participar en aquest torneig amistós organitzat per la Federació de Bàsquet de Gibraltar per preparar les properes competicions, com l’Europeu de Petits Estats del proper any, en què els tricolors defensaran el bronze, o la cita dels Jocs dels Petits Estats del 2025 a Andorra.