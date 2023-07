La Copa del Món de BTT espera arribar als 60.000 espectadors

Actualitzada 11/07/2023 a les 13:19

L'organització de la Copa del Món de BTT de Pal Arinsal que se celebrarà del 23 al 27 d'agost s'ha marcat com a objectiu arribar als 60.000 espectadors, superant així els 53.000 aficionats que va haver-hi a la passada edició. En total, enguany hi haurà més de 700 participants de 40 països diferents, que competiran en les modalitats de cross-country, short track i descens. Precisament en aquesta última modalitat arribarà una de les principals novetats, ja que la zona d'arribada canviarà (en total es modificaran uns 500 metres del traçat) amb el final a Fontanals, directament a l'estació, i no pas a la carretera. A més, s'instal·larà una zona de pàdoc també a l'arribada de descens, igual que la que hi ha al pla de la Caubella al circuit de short-track.Igual que l'any passat, es farà una aposta per la mobilitat sostenible, i la L5 i L6 d'autobusos serà gratuïta per a tot el món dissabte i diumenge per evitar al màxim l'ús del transport privat, i també hi haurà transfers per moure's pels diferents escenaris de competició.El pressupost per la Copa del Món serà d'1,4 milions d'euros, i l'estimació és poder-ne obtenir 6 de retorn.