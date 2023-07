L'FC Andorra presenta a Iker Benito

Actualitzada 11/07/2023 a les 19:45

L'FC Andorra ha presentat aquesta tarda a l'últim fitxatge realitzat fins el moment, l'extrem Iker Benito, que ha explicat que "vaig pensar-m'ho poc quan va sorgir l'oportunitat perquè és un club atractiu per la gent jove que volem créixer com a futbolistes i aprendre", i ha afegit que "van parlar-me molt bé de l'equip i del país per viure i no m'ho vaig pensar perquè ja han demostrat que és un projecte molt atractiu". El futbolista arriba cedit per l'Osasuna una temporada i ha assenyalat que "puc aportar un punt de velocitat, transicions en els primers metres en partits que s'embussen", mentre que el director esportiu tricolor, Jaume Nogués, ha destacat de Benito que "és un jugador que s'adapta molt bé a les dues bandes, té molta qualitat tècnica i creiem que pot aportar molt".Sobre el mercat, Nogués ha descartat que el davanter Sergi Enrich, com havien publicat mitjans espanyols sigui una opció, i ha dit que espera que aquesta setmana es puguin tancar dos fitxatges més.Nogués s'ha referit també a la futura baixa del tècnic de porters Borja Álvarez, que marxarà al PSG amb Luís Enrique, i ha destacat que "encara no està tancat i segurament es farà properament", i ha afegit que "és un autèntic honor que algú que ha treballat aquí tingui aquesta oportunitat, és un èxit pel club i per ell perquè és una persona que ho ha treballat molt".Preguntat per altres aspectes, Nogués ha explicat que el club segueix treballant en el tema del futur estadi, i també ha assenyalat que "de moment no tenim notificació de que haguem de fer res excepcional per aquesta temporada a l'Estadi Nacional". A nivell econòmic, Nogués ha confessat que l'entitat tindrà un pressupost "molt similar al de la temporada passada", ja que "tenim més ingressos de televisió, però pels clubs petits com nosaltres és molt difícil augmentar la xifra de negocis".