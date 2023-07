L’aler nord-americà amb passaport nigerià podria convertir-se en jugador del MoraBanc

El MoraBanc Andorra treballa des de fa setmanes en la confecció de la plantilla pel retorn a la Lliga ACB després d’un any al purgatori de la LEB Or, amb renovacions i sortides, i en les properes hores es podrien tancar les dues primeres incorporacions de cara al curs vinent amb l’arribada de Stan Okoye i de Jerrick Harding. En el cas del primer, segons va avançar el lloc web especialitzat en bàsquet Encestando, l’aler nord-americà té encarrilada la seva incorporació, que podria tancar-se de manera oficial els propers dies, mentre que Catalunya Ràdio va confirmar que Harding signa per