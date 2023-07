Rècord i plata de Duna Viñals al Campionat d'Espanya sub 18 a Gijón

Actualitzada 10/07/2023 a les 06:58

Duna Viñals va penjar-se la medalla de plata als 400 metres tanques del Campionat d’Espanya sub 18 d’atletisme que va fer-se el cap de setmana a Gijón. L’atleta havia fet el millor temps a les semifinals del dissabte, i va acabar creuant la línia de meta en segona posició amb un temps de 59”84 i només va ser superada per Martina Zunino, que va penjar-se la medalla d’or amb un registre de 59”09. A més, Alba Viñals va quedar-se a tocar del podi després de ser sisena a només 0”09 del tercer lloc.A més de la plata, Duna Viñals va aconseguir també un nou rècord d’Andorra en els 400 tanques amb la seva marca de 59”84, que va servir-li per millorar la plusmarca nacional que ella mateixa tenia en 1’00”22 des de finals de juny a la Copa d’Europa de Nacions a Polònia.En els 100 tanques, Alba Viñals no va poder passar a la final després de quedar quarta a la semifinal.