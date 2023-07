Andorra acaba 24a al Mundial de conjunts júnior

Les gimnastes de la federació van fer una puntuació de 46.100

Andorra va tancar la seva primera participació en un Mundial de conjunts júnior de gimnàstica rítmica amb una 24a posició a la cita celebrada a la ciutat romanesa de Cluj-Napoca. L’equip de la FAG (Federació Andorrana de Gimnàstica) format per Aitana Garcia, Elsa Kampfraat, Astrid Rieger, Alèxia Foix, Carmela Tonino i Lia Puigdemasa, amb Clàudia López com a seleccionadora, va finalitzar per davant de països més potents com Portugal, la República Txeca o Mèxic, amb el 24è lloc de 37 equips participants.



El conjunt júnior de la federació va aconseguir una nota de 22.000 a l’exercici de corda amb Foix, García,