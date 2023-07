Victòries clares a Gibraltar de les seleccions masculina i femenina

Actualitzada 09/07/2023 a les 06:31

Les seleccions masculina i femenina de bàsquet segueixen amb pas ferm al torneig Gibraltar Basketball Summer Festival, que es disputa al país del penyal, i ahir van aconseguir victòries contundents davant del CB Cimbis i de la selecció de Ceuta, respecti- vament.Pel que fa al combinat masculí, els nois de Cristian Vegas no van donar cap opció al seu rival, i van derrotar-lo per un contundent 39-83. En el cas de les noies, que dirigeix Jaume Tomàs, la victòria contra la selecció de Ceuta també va ser contundent, amb un marcador final de 61-34.Tant la selecció masculina com la femenina disputaran avui l’últim duel del Gibraltar Basketball Summer Festival, a la recerca del títol després que els dos combinats hagin guanyat els dos duels que han jugat fins al moment a la competició. El rival, tant de la selecció masculina com de la selecció femenina, serà el combinat de Gibraltar.