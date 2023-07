El comú qualifica Motand de “tot un èxit”

La bona assistència a la trobada obre les portes a la seva continuïtat amb futures edicions

Motand, el nou esdeveniment impulsat pel comú d’Andorra la Vella al voltant de la moto, ha estat “tot un èxit”, el que garanteix la seva continuïtat per a futures edicions. Així ho va manifestar el cònsol major, Miquel Canturri, que va fer una valoració “positiva” perquè les activitats fetes durant les jornades de divendres i dissabte van comptar amb “amb força gent”, per la qual cosa tant els establiments de venda del sector de les motocicletes com de la restauració estan “contents”. “El comú que vingui té les portes obertes per fer una nova edició perquè hi ha hagut molts