El bronze a Tòquio, Hayden Wilde, s'instal·la a Andorra

Va acabar en tercera posició als últims Jocs Olímpics del 2021

Andorra segueix atraient des de fa temps a esportistes professionals, i un dels últims ha estat el triatleta de Nova Zelanda, Hayden Wilde, que porta gairebé mig any com a resident al país. El neozelandès és un dels referents en el món del triatló, ja que va penjar-se la medalla de bronze als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, només per darrere del campió olímpic, el noruec Kristian Blummenfelt, i del britànic Alex Yee. Wilde està entrenant, entre altres llocs, a l’Estadi Comunal, on prepara els segments de córrer i bicicleta del triatló.



Wilde, però, no és l’únic esportista de Nova Zelanda