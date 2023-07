Actualitzada 08/07/2023 a les 06:41

Les seleccions masculina i femenina de bàsquet van derrotar País de Gal·les a la primera jornada del Gibraltar Basketball Summer Festival, torneig preparatori per a les properes cites internacionals. Les primeres a entrar en acció van ser les noies, que van imposar-se per 60 a 50 després de remuntar al final, mentre que els nois van imposar-se per 78 a 68. La selecció femenina juga avui contra Ceuta i la masculina davant del Cimbis.