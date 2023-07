Actualitzada 08/07/2023 a les 06:41

Les seleccions masculina i femenina de vòlei van imposar-se a Liechtenstein en el primer dels amistosos per preparar els Jocs dels Petits Estats del 2025. El combinat masculí va vèncer per 3 a 0, mentre que la selecció femenina es va acabar imposant per 3 a 1.