Actualitzada 07/07/2023 a les 07:02

Les seleccions masculina i femenina de bàsquet debuten avui al Gibraltar Basketball Summer Festival, un torneig amistós que s’allargarà fins demà.En el cas dels nois, els rivals seran Gal·les, el CB Cimbis i Gibraltar, mentre que per a les noies seran Gal·les, Ceuta i Gibraltar. Tant la selecció masculina com la femenina jugaran avui contra Gal·les. El torneig servirà per preparar les properes cites dels equips nacionals.