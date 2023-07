L'FC Andorra enceta la pretemporada

Actualitzada 07/07/2023 a les 11:53

L'FC Andorra 2023-2024 ha arrencat aquest matí amb el primer entrenament a l'Estadi Comunal Joan Samarra amb una vintena de jugadors sobre la nova gespa de la instal·lació. Els tres únics fitxatges en el que portem de Mercat (Lobete, Leal i Benito) s'han afegit a un grup amb la presència també de juvenils, i on l'única absència ha estat la de Martí Vilà, que segueix amb el seu procés de recuperació. El tècnic Eder Sarabia s'ha mostrat "amb molta il·lusió", i ha manifestat que "aquí tenim les condicions perfectes, i estem amb moltes ganes de seguir reforçant tot allò que ja vam fer l'any passat".Sarabia ha admès també que ha tingut ofertes aquest estiu per marxar, però ha assenyalat que "no m'ho he pensat perquè estic molt content aquí, i aquest és el projecte de la meva vida". Sobre la confecció de la plantilla, ha destacat que "segur que millorarem la plantilla de l'any passat".