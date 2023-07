Del parquet a les banquetes

thomas schreiner, present als dos últims ascensos del MoraBanc Andorra a l’ACB, es retira com a jugador i s’incorpora al cos tècnic de l’entitat tricolor.

Thomas Schreiner deixa el parquet, però seguirà estant-hi ben a prop, i és que el ja exjugador del MoraBanc va anunciar ahir la retirada com a jugador de bàsquet professional després de 20 anys de trajectòria i sis temporades, en dues etapes, al MoraBanc. Però deixar-ho com a jugador no vol dir, ni de bon tros, deixar el bàsquet, ni tampoc el club, i és que l’entitat va anunciar ahir que el base austríac passarà a formar part del cos tècnic, assumint tasques de millora individual dels jugadors, tant pel que fa al primer equip com per als diferents conjunts