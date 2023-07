Adrià Romeo representarà Andorra a la DreamHack València

Actualitzada 07/07/2023 a les 07:00

Adrià Romeo Roselló disputarà aquest cap de setmana el torneig de F1 2023 a la DreamHack València 2023. Després de competir al torneig de F1 2022 i pujar al calaix més alt del podi de l’eSports City League Andorra del maig passat, el pilot andorrà de sim racing es va guanyar un accés directe per disputar la competició del mateix videojoc, en la versió del 2023, a València. L’ACA eSports va fitxar-lo i, a partir d’una beca perquè formés part d’un dels grups de l’ACA eSports Academy, va donar-li els recursos perquè es preparés per a la cita de València d’aquest cap de setmana.El pilot va manifestar que “tinc moltes ganes que arribi el dia i vull demostrar de què soc capaç i que aquest equip és competitiu”, i va agregar que “des que era molt petit he jugat en aquesta plataforma i tinc confiança en mi mateix i en aquest equip de professionals que em proporciona tota l’ajuda”.