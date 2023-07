Vicky Jiménez, a fora a la primera ronda del W60 de Montpeller

Actualitzada 06/07/2023 a les 06:59

Vicky Jiménez no acaba de trobar el punt ideal després de la lesió de turmell als Jocs dels Petits Estats de Malta. L’eliminació al primer partit de la qualy de Wimbledon ja era un presagi i en el següent torneig, el W60 de Montpeller, l’andorrana també ha dit adeu de forma prematura. Vicky va perdre en primera ronda davant l’australiana Astra Sharma, 255 del rànquing WTA, en tres sets (1-6, 6-3 i 5-7). L’andorrana, 182 del món, es va veure superada i molt erràtica a l’inici del partit i va cedir la primera mànega per 1 a 6. Jiménez va recuperar el nivell habitual i es va refer per adjudicar-se el segon set (6-3), però el tercer va ser terminal i va claudicar per 5 a 7.