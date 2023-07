Schreiner es retira i passa al cos tècnic del MoraBanc

Actualitzada 06/07/2023 a les 18:18

El base Thomas Scheriner es retira del bàsquet professional després de 20 anys a l'elit i la propera temporada formarà part del cos tècnic del MoraBanc Andorra, segons ha explicat el club en un comunicat. L'austríac va tornar l'estiu passat al club on ja havia militat entre el 2012 i el 2017 aconseguint el segon ascens de l'entitat a l'ACB, i jugant tres cursos com a tricolor a la màxima categoria. A partir del proper curs s'integrarà al cos tècnic

del club en tasques de millora individual dels jugadors tant al primer equip com a la base.

L'austríac va publicar també una carta de comiat a l'afició on es mostra "agraït per tot el bo que he experimentat en els darrers 30 anys de la meva carrera, i sobretot per les persones que tingut la sort de conèixer en aquest camí i que per sort a dia d'avui els segueixo tenint alguns com molt bons amics".