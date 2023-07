L'Olympus Race supera els 600 inscrits

Actualitzada 06/07/2023 a les 17:18

L'Olympus Race Andorra arriba a la seva quarta edició aquest cap de setmana a Canillo. El comú ha apostat per aquest esdeveniment que incorpora diverses modalitats de cursa amb obstacles i que ha superat enguany les expectatives d'inscrits amb un total de 620 corredors. A més, es mantenen les dues proves més reconegudes, la Zeus de 14 quilòmetres amb 35 obstacles i 800 metres de desnivell. El mateix dia es disputarà l'Atenea Open, de dificultat mitjana, de 8 quilòmetres de 15 o 20 obstacles i 400 de desnivell. A la tarda tindrà lloc l'Hercules Family Kids, una cursa de 3 quilòmetres amb 15 obstacles per gaudir de la família.El diumenge 9 de juliol, el programa inclou la prova Cronos Track, una prova 'Ninja' en la qual cal superar 150 metres d'obstacles amb el menor temps possible.