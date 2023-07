L'estil de joc convenç a Migue Leal

Actualitzada 06/07/2023 a les 17:28

L'FC Andorra ha presentat a Migue Leal, un dels tres fitxatges tricolors confirmats fins el moment. El lateral dret, nascut a Vila-real, ha passat 20 temporades al conjunt groguet, i ha explicat que el motiu per decidir-se per l'FC Andorra un cop era agent lliure ha estat sobretot l'estil de joc, i ha manifestat que "és un club que te una idea de joc molt marcada i sempre amb la pilota, jo soc un lateral ofensiu i crec que puc treure les meves millors qualitats en un equip així que té la pilota". A més, ha destacat també que "és un club que m'agrada molt i em semblava un bon lloc també per venir a nivell d'un esportista. És tranquil, hi ha poques distraccions, havia estat alguns cops de vacances i és un país que m'agrada molt". El director esportiu de l'FC Andorra, Jaume Nogués, ha reconegut, a més, que "ja vam preguntar per ell l'any de la lliga curta de Segona B ".

Sobre la resta de moviments de mercat, Nogués ha explicat que "sembla que aquesta setmana podem tenir alguna novetat, i la setmana que ve n'hi haurà més". Per últim, el director esportiu s'ha referit també a la situació de la porteria depsrés de que des de Sevilla s'especulés avui amb la possibilitat de que l'FC Andorra incorpori al porter Dani Martín procedent del Betis, i ha destacat que "estem molt contents amb la porteria, i a partir d'aquí, estem oberts a tot el que pugui passar".