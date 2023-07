Carlota Màlaga i Guillem Arderiu completen la llista de seleccionats

Actualitzada 06/07/2023 a les 07:04

El seleccionador nacional, Javi Giménez, ha completat la llista de seleccionats per representar Andorra en el Campionat d’Europa sub 23, que se celebrarà a Espoo (Finlàndia) del 13 al 16 de juliol.Així, Carlota Màlaga competirà als 400 metres en categoria femenina i tindrà l’oportunitat d’arrodonir una bona temporada, en què ha anat de menys a més, després d’haver participat als Jocs dels Petits Estats i a la Copa d’Europa de Nacions. Màlaga viatja amb el repte d’intentar baixar dels 58” i consolidar els 57” de cara a futures proves. En categoria masculina, Guillem Arderiu competirà als 100 metres. El jove velocista està fent la millor temporada fins ara i ha estat molt present tant a la selecció –Jocs dels Petits Estats i Copa d’Europa de Na­cions– com a les competicions amb el seu club, l’Hospitalet.