Presentat Julen Lobete, "un vell somni" per a l'FC Andorra

Actualitzada 05/07/2023 a les 13:01

Julen Lobete ha inaugurat les presentacions de nous jugadors de l'FC Andorra de cara a la propera temporada a Segona Divisió. El davanter, de 22 anys, pot actuar com a referència atacant, caigut a banda o com a segon punta i jugarà el curs 23-24 amb la samarreta tricolor com a cedit pel seu club d'origen, el Celta de Vigo. El futbolista s'ha mostrat "molt content" per l'elecció de jugar a l'Andorra i ha reconegut que ha seguit a l'equip la temporada passada "i ja sabia que jugaven molt bé". El director esportiu, Jaume Nogués, ha destacat que Lobete és "un vell somni" de la direcció esportiva, ja que l'any passat ja es va intentar la seva incorporació i ha demanat "paciència", ja que només s'han anunciat tres fitxatges -Migue Leal, Lobete i Iker Benito- i hi ha hagut fins a 11 baixes, sis d'ells de jugadors que estaven cedits.