L'Olympus Race escalfa motors amb uns 600 inscrits i el pas pel pont tibetà

Actualitzada 05/07/2023 a les 06:55

La quarta edició de l’Olympus Race ja escalfa motors de cara a dissabte i ja supera les 600 inscripcions, en una cita que enguany es trasllada d’Escaldes-Engordany a Canillo. Un dels gran al·licients serà el pas dels corredors pel pont tibetà, un reclam que des de l’organització s’ha destacat de manera especial. Ara bé, en cas que algun participant decideixi no passar pel pont tindrà una variant de dos quilòmetres com a alternativa.L’Olympus Race disposa de quatre modalitats, de diferent duresa i llargada, com són la Zeus 13k i l’Atenea 7k, que es disputaran dissabte, i diumenge tindrà lloc la Cronos track, així com l’Hèrcules Kids per als més petits. La Cronos és la modalitat més espectacular i explosiva, amb 150 metres i superar sis obstacles en el mínim de temps possible, davant del comú de Canillo.