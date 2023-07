L'Andorra Epic de BTT apuja avui el teló amb quatre etapes

Actualitzada 05/07/2023 a les 06:52

L’Andorra Epic viurà avui el tret de sortida amb la primera de les quatre etapes que exposa la cursa, anteriorment coneguda com a Andorra MTB Clàssic-Pyrénées. La prova de ciclisme de muntanya tancarà, a més, dissabte la tercera edició de l’Andorra Multisport Festival. Els més de 400 ciclistes que conformen 220 equips de dues persones hauran d’afrontar un total de 220 quilòmetres, 7.160 metres de desnivell positiu i 8.435 de negatius. La cita, que forma part del circuit mundial Epic Legends i que permet puntuar per a la Cape Epic de Sud-àfrica, s’inicia amb 42 quilòmetres i sortida de Pal, transcurs per la collada de Muntaner, Setúria i el coll de la Botella, i arribada al circuit de descens de Commençal. El director del circuit mundial Epic, Felix Eichenberger, va explicar que “hem patit alguns problemes amb el temps però estem preparats”.