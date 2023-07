L'FC Andorra acaba de perfilar la pretemporada

L’equip farà el primer amistós el 19 de juliol, al camp del Tolosa

L’FC Andorra ja té definida la pretemporada i ha afegit un nou amistós a la relació de partits de preparació. Serà el 19 de juliol, el primer cronològicament, a l’annex de l’Stadium du Toulouse davant el Tolosa, a les 19.00 hores. A banda de les ja conegudes, l’equip tricolor té encara dues dates lliures –dissabte 29 de juliol i dissabte 5 d’agost– per disputar dos partits més de pretemporada davant dos rivals encara per determinar.



La plantilla de l’Andorra inicia demà la pretemporada, quan està convocada per passar les pertinents revisions mèdiques després de les vacances. Les proves s’allargaran dues jornades