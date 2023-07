El Merrell Mountain Festival Comapedrosa comptarà amb una trail running

Actualitzada 05/07/2023 a les 14:07

L'Skyrace Comapedrosa després de catorze edicions es transforma en un esdeveniment esportiu i lúdic de muntanya, el Merrell Mountain Festival Comapedrosa. El conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà, ha explicat que "hem decidit evolucionar i canviar de concepte, mantenint tota l'emoció de la competició de l'Skyrace, però emmarcant la cursa dins un festival amb activitats de natura per a tota la família, amb la intenció que els corredors vinguin acompanyats i es generi la possibilitat d'estades més llargues a la parròquia".El festival tindrà lloc el 22 i 23 de juliol a Arinsal, la seu de trail running massanenc des de fa dues dècades. Aquest any, a banda de canviar de filosofia, també hi ha canvis a nivell esportiu A banda de l'Skyrace Comapedrosa i l'Skarace Arinsal, enguany s'incorpora la Vertical Comapedrosa (8 quilòmetres amb 1.480 metres+), un repte que proposa ascendir el cim del Comapedrosa (2.943 metres) on hi haurà la meta, en una cursa vertical des del poble d'Arinsal. Pel que fa al nombre de participants s'esperen entre 800 i 900 corredors.