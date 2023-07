Actualitzada 04/07/2023 a les 06:44

LaLiga EA Sports i LaLiga Hypermotion seran les noves denominacions de la Primera i Segona Divisió del futbol espanyol la temporada 2023-24 i les quatre següents, segons va anunciar ahir LaLiga a la presentació d’una Nova Era amb Electronic Arts com a soci estratègic per a les properes cinc campanyes. LaLiga Hypermotion fa referència a la tecnologia que utilitza el videojoc EA Sports FC, basada en la captura en moviment d’imatges d’alta generació per produir experiències més realistes al joc.