Escaldes-Engordany tornarà a acollir l'Andorra Fitness Challenge

Actualitzada 04/07/2023 a les 06:42

La tercera edició de l’Andorra Fitness Challenge arriba aquest cap de setmana, 8 i 9 de juliol, a Escaldes-Engordany amb una previsió de 1.000 persones, entre competidors i acompa­nyants. La prova, emmarcada en la Fitness Challenge League, que consta de sis cites, comptarà amb 135 equips –majoritàriament d’Espanya, França i Itàlia– i uns 540 atletes que competiran en tres escenaris, el camp de futbol-7 d’Escaldes-Engordany, l’aparcament del Prat del Roure i el pavelló del Prat Gran. Hi haurà tres categories –Elit, RX i Open– i els guanyadors de l’Elit es repartiran un premi de 4.000 euros. La consellera de Promoció i Dinamització Turística i Econòmica del comú escaldenc, Meritxell Massoni, va explicar que l’Andorra Fitness Challenge “és una gran oportunitat per seguir dinamitzant la parròquia i per continuar amb l’aposta per l’esport”.